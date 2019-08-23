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استعدادا لمونديال كرة السلة ''الصين 2019 '' : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الالماني 70-89

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اليوم الجمعة امام نظيره الالماني بنتيجة 89/70 خلال مشاركته في الدورة الدولية الودية في اليابان استعدادا لخوض منافسات مونديال "الصين 2019" .

وكان الفريق التونسي تحول يوم الثلاثاء الماضي الى اليابان للمشاركة في دورة دولية تحضيرا لخوض مونديال كرة السلة في الصين من 31 اوت الجاري الى 15 سبتمبر المقبل .
وقد اختتم المنتخب نهاية الاسبوع الماضي تربصه الإعدادي بتونس قبل التحول الى اليابان لمواصلة التحضيرات حتى يوم 28 اوت الجاري موعد التحول الى الصين .

وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الياباني وديا في مناسبتين يومي الاحد والثلاثاء القادمين .

وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قد اعلنت في وقت سابق عن القائمة النهائية التي إختارها المدرب البرتغالي "ماريو بالما" لخوض منافسات كأس العالم وضمت 12 لاعبا وهم عمر عبادة ومحمد العباسي ومكرم بن رمضان وزياد الشنوفي ومراد المبروك ومختار غيازة ومحمد حديدان ونزار كنيوة وصالح الماجري وعمر الموحلي ومايكل روول ورضوان سليمان .

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الأول لكاس العالم 2019 لكرة السلة بالصين ضمن المجموعة الثالثة صحبة إسبانيا وإيران وبورتوريكو بمدينة غوانغجو التي ستحتضن لقاءات هذه المجموعة .

  
  
     
  
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