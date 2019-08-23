توقف حركة سير قطارات خط احواز الضاحية الجنوبية بسبب عطب كهربائي

Vendredi 23 Août 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن توقف حركة سير القطارات لخط احواز الضاحية الجنوبية منذ صبيحة الجمعة بسبب عطب طرأ على منظومة الطاقة الكهربائية.
واوضحت الشركه في بلاغ لها، انها وضعت على ذمة حرفائها قطارين بمحرك ديزل لتأمين بعض السفرات نحو المحطات الرئيسية لخط الاحواز.
واضاف البلاغ ان المصالح المختصة للشركة تعمل بمعونة فنيين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز على اصلاح هذا العطب والعمل على استئناف الحركة العادية لسير القطارات في اقرب الاجال.
واوضحت الشركه في بلاغ لها، انها وضعت على ذمة حرفائها قطارين بمحرك ديزل لتأمين بعض السفرات نحو المحطات الرئيسية لخط الاحواز.
واضاف البلاغ ان المصالح المختصة للشركة تعمل بمعونة فنيين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز على اصلاح هذا العطب والعمل على استئناف الحركة العادية لسير القطارات في اقرب الاجال.
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Par:carlos73 (Tunisia )
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