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انس جابر تصطدم بالفرنسية كارولين غارسيا في الدور الاول لبطولة الولايات المفتوحة للتنس

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة، بملاقاة الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 28 عالميا في الدور الاول يوم الاثنين المقبل.
وكانت انس جابر المصنفة 61 عالميا خاضت خلال الاسبوع الفارط منافسات بطولة سينسيناتي الامريكية وخرجت من الدور الاول عقب هزيمتها امام الامريكية جينيفر برادي بنتيجة 2-6 و2-6.


  
  
     
  
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