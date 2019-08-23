وزير الشؤون الثقافية: قرار الترفيع في ميزانية الوزارة إلى 1% هو تتويج لإصلاحات عديدة في قطاع الثقافة

Vendredi 23 Août 2019
وات - اعتبر وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد الترفيع في ميزانية الوزارة لتصل إلى 1% سنة 2020، قرار مهم وهو تتويح لإصلاحات عديدة في القطاع وقدّر محمد زين العابدين، في نقطة صحفية انتظمت بالمسرح الروماني بقرطاج حضرها بالخصوص وزير المالية رضا شلغوم وعدد من المستشهرين في مهرجان قرطاج الدولي، ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة القادمة بـ 470 مليون دينار مقابل 300,141 مليون دينار خلال الحالية.
وتحدث الوزير عن أهمية هذا القرار وحاجة وزارة الشؤون الثقافية إلى هذه الميزانية، وذلك لتحسين البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، وتأطير وإعطاء حقوق العاملين في الوزارة وتحسين ظروف عملهم.
وقال إن الترفيع في ميزانية الوزارة سيمكن أيضا من الترفيع في ميزانيات المؤسسات الثقافية والتظاهرات الثقافية والفنية التي بلغت 117 ألف تظاهرة خلال سنة 2019 مقارنة ب27 ألف تظاهرة سنة 2016، وكذلك دعم الجمعيات الثقافية التي تجاوزت 1300 جمعية سنة 2019 مقابل أقل من 400 جمعية سنة 2019 وستمكن الميزانية الجديدة، وفق محمد زين العابدين، من توسيع شبكة صيانة وترميم المواقع والمعالم الأثرية، وحمايتها وتشديد الحراسة عليها. وأضاف أن الوزارة ستدعم خلال السنة الماضية 1000 مبادرة لمشاريع ثقافية.
وفي ما يتعلق بإحياء اليوم الوطني للثقافة، قال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن هذا الاحتفال سيكون في اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وتحدث الوزير عن أهمية هذا القرار وحاجة وزارة الشؤون الثقافية إلى هذه الميزانية، وذلك لتحسين البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، وتأطير وإعطاء حقوق العاملين في الوزارة وتحسين ظروف عملهم.
وقال إن الترفيع في ميزانية الوزارة سيمكن أيضا من الترفيع في ميزانيات المؤسسات الثقافية والتظاهرات الثقافية والفنية التي بلغت 117 ألف تظاهرة خلال سنة 2019 مقارنة ب27 ألف تظاهرة سنة 2016، وكذلك دعم الجمعيات الثقافية التي تجاوزت 1300 جمعية سنة 2019 مقابل أقل من 400 جمعية سنة 2019 وستمكن الميزانية الجديدة، وفق محمد زين العابدين، من توسيع شبكة صيانة وترميم المواقع والمعالم الأثرية، وحمايتها وتشديد الحراسة عليها. وأضاف أن الوزارة ستدعم خلال السنة الماضية 1000 مبادرة لمشاريع ثقافية.
وفي ما يتعلق بإحياء اليوم الوطني للثقافة، قال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن هذا الاحتفال سيكون في اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
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Par:Sly (Tunisia )
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