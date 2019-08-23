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الدورة الترشيحية لكاس محمد السادس للاندية العربية - النادي البنزرتي يمطر شباك فومبوني من جزر القمر بسباعية

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - امطر النادي البنزرتي شباك منافسه نادي فومبوني من جزر القمر بسباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء يوم الخميس بملعب برشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدورة الترشيحية لكأس محمد السادس للاندية العربية لكرة القدم.

وجاءت اهداف النادي البنزرتي عن طريق سليم الجندوبي (4 و32) ومروان الصحراوي (6) والجزائري جمال الدين الشتال (11) وحسام الحباسي (14و35) وزياد العونلي (32).
ولحساب الجولة ذاتها، تغلب فريق شبيبة الساورة الجزائري بشق الانفس على نادي جيبوتي تيليكوم بهدف دون رد حمل توقيع فاتح طالح في الوقت بدل الضائع (90 زائد 1).

وفي الجولة الثالثة والاخيرة المقررة يوم الاحد، يتبارى النادي البنزرتي مع شبيبة الساورة من اجل تحديد هوية المتصدر.

ويكفي ممثل كرة القدم التونسية التعادل لحسم بطاقة الترشح وضرب موعد مع الشباب السعودي في الدور السادس عشر باعتباره يتفوق على منافسه الجزائري على مستوى فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة (النادي البنزرتي ايجابي 10 مقابل ايجابي 6 لشبيبة الساورة).

  
  
     
  
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