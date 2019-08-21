وزير الداخلية: المجمع الأمني الخاص بتامين جزيرة قرقنة في اللمسات الأخيرة ليدخل حيز الاستغلال

Mercredi 21 Août 2019
وات - أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي ان المجمع الأمني الخاص بتأمين جزيرة قرقتة التابعة لولاية صفاقس في اللمسات الأخيرة ليدخل بعد ذلك حيز الاستغلال.
واضاف في تصريح اعلامي خلال اشرافه مساء اليوم الاربعاء بمقر ولاية صفاقس على موكب تنصيب الوالي الجديد أنيس الوسلاتي خلفا لعادل الخبثاني، أن هذا المجمع الأمني الذي تم تحويله من وحدة فندقية إلى منشأة تابعة لوزارة الداخلية سيضم مختلف التشكيلات الأمنية التي تسهر على تامين الجزيرة والعمل على التقليص من الهجرة غير النظامية التي تنطلق عادة من سواحل جزيرة قرقنة.
وبخصوص الاستعدادات للانتخابات القادمة، أكد الفوراتي أن لوزارة الدخلية منذ 2011 تقاليد خاصة تعنى بمواكبة العملية الانتخابية تتمثل أساسا في تامين الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكنها ليست معنية بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها.
من جهته أعرب والي صفاقس المتخلي عادل الخبثاني عن اعتزازه وشرفه بتوليه ادارة ولاية صفاقس في الفترة السابقة مشيرا إلى أن هناك عديد المشاريع الكبرى في صفاقس تستحق التزكية والدفع بها إلى الأمام.
من ناحيته، أعرب والي صفاقس الجديد "انيس الوسلاتي" عن تفاؤله بخصوص تنفيذ المشاريع الكبرى والهيكلية في جهة صفاقس على غرار مشروع تبرورة والميترو الخفيف والمدينة الرياضية ومحطة تحلية مياه البحر، قائلا إنها سترى النور بفضل تظافر جهود كل الأطراف.
واضاف في تصريح اعلامي خلال اشرافه مساء اليوم الاربعاء بمقر ولاية صفاقس على موكب تنصيب الوالي الجديد أنيس الوسلاتي خلفا لعادل الخبثاني، أن هذا المجمع الأمني الذي تم تحويله من وحدة فندقية إلى منشأة تابعة لوزارة الداخلية سيضم مختلف التشكيلات الأمنية التي تسهر على تامين الجزيرة والعمل على التقليص من الهجرة غير النظامية التي تنطلق عادة من سواحل جزيرة قرقنة.
وبخصوص الاستعدادات للانتخابات القادمة، أكد الفوراتي أن لوزارة الدخلية منذ 2011 تقاليد خاصة تعنى بمواكبة العملية الانتخابية تتمثل أساسا في تامين الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكنها ليست معنية بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها.
من جهته أعرب والي صفاقس المتخلي عادل الخبثاني عن اعتزازه وشرفه بتوليه ادارة ولاية صفاقس في الفترة السابقة مشيرا إلى أن هناك عديد المشاريع الكبرى في صفاقس تستحق التزكية والدفع بها إلى الأمام.
من ناحيته، أعرب والي صفاقس الجديد "انيس الوسلاتي" عن تفاؤله بخصوص تنفيذ المشاريع الكبرى والهيكلية في جهة صفاقس على غرار مشروع تبرورة والميترو الخفيف والمدينة الرياضية ومحطة تحلية مياه البحر، قائلا إنها سترى النور بفضل تظافر جهود كل الأطراف.
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Par:kerker (France )
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