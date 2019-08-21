المهدية: إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي بعد تعطل مركبهم لنحو 3 أيام في عرض البحر

Mercredi 21 Août 2019



وات

- تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 11 مهاجرا تم العثور عليهم في حالة صحية سيئة، على إثر تعطل مركبهم طيلة 3 أيام بعرض البحر، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري بالجهة لمراسل (وات).وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحرس البحري تفطنوا لوجود مركب غير متحرك في عرض البحر، وبالتحول إلى الموقع، تم العثور على المجموعة التي تتكون جميعها من الشباب وتضم 8 تونسيين من بينهم امرأة، و3 جزائريين، وإنقاذهم.وبيّن في ذات السياق، أنهم كانوا في وضع صحي سيء نظرا لغياب الطعام والشرب، مشيرا الى تقديم الإسعافات الأولية لكافة عناصرها وتزويدهم بالطعام والماء بمركز الحرس البحري بميناء المهدية.وأضاف، أن المهاجرين المذكورين قرروا اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من صفاقس نحو السواحل الايطالية قبل تعطل مركبهم، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية أعادت المجموعة، بعد استشارة النيابة العمومية، إلى صفاقس أين ستتم متابعة الأبحاث في شأنهم.