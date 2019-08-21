Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Khay Khay  

المهدية: إنقاذ 11 مهاجرا غير شرعي بعد تعطل مركبهم لنحو 3 أيام في عرض البحر

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - تمكّنت وحدات الحرس البحري بالمهدية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 11 مهاجرا تم العثور عليهم في حالة صحية سيئة، على إثر تعطل مركبهم طيلة 3 أيام بعرض البحر، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري بالجهة لمراسل (وات).

وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحرس البحري تفطنوا لوجود مركب غير متحرك في عرض البحر، وبالتحول إلى الموقع، تم العثور على المجموعة التي تتكون جميعها من الشباب وتضم 8 تونسيين من بينهم امرأة، و3 جزائريين، وإنقاذهم.


وبيّن في ذات السياق، أنهم كانوا في وضع صحي سيء نظرا لغياب الطعام والشرب، مشيرا الى تقديم الإسعافات الأولية لكافة عناصرها وتزويدهم بالطعام والماء بمركز الحرس البحري بميناء المهدية.
وأضاف، أن المهاجرين المذكورين قرروا اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من صفاقس نحو السواحل الايطالية قبل تعطل مركبهم، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية أعادت المجموعة، بعد استشارة النيابة العمومية، إلى صفاقس أين ستتم متابعة الأبحاث في شأنهم.

  
  
     
  
cadre-0210bbb319b71f478fb04b7cec0c5e86-2019-08-21 18:36:43






0 de 0 commentaires pour l'article 187745



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 21 أوت 2019 | 20 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:05 16:06 12:29 05:41 04:07
30°
 29° % 48 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2336°-2433°-2434°-2532°-24
  • Avoirs en devises
    17270,0

  • (20 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,18430 DT        1$ =2,86241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 août)   375,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566412346|187745 311|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires