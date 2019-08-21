افتتاح الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة

Mercredi 21 Août 2019



وات

- انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعاليات الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة الذي يحتفل بعيد ميلاده 47 هذا العام ببرمجة متنوعة وثرية للاحتفال بهذا المهرجان العالمي يقام من 20 إلى 24 أوت 2019.وسيعيش جمهور طبرقة على إيقاعات موسيقى الجاز سيقدمها نجوم عالميين على ركح البازيليك، على غرار "مارلا غلين"، "أندوز" وباروف ستيلار هورنز" و"ديانا كينج"، بالإضافة فرق وطاقات تونسية كمجموعة ميراث و نواثر وياسين بولعراس وعلياء سلامي.في الطريق المؤدي إلى فضاء البازيليك وبالتحديد بين المحلات والمقاهي في ساحة الأندلسيين، تم تركيز ركح موازٍ خاص بالفرق الفنية المحلية، والهدف من ذلك أن يبدأ هؤلاء الشباب أولى خطواتهم في المهرجان وكذلك أن تعيش مدينة طبرقة على أنغام الموسيقى هذا الأسبوع.وتابع ضيوف المهرجان عرض "موه كوياتي" الذي تغنى بالسلام وبالحب والتسامح ونبذ أشكال العنف والكراهية.واحتفاء بعودة مهرجان الجاز بطبرقة، تم تنظيم لقاء حضره وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي.ودار اللقاء حول أهمية مهرجان طبرقة في المساهمة في الترويج للمدينة كقطب سياحي متميز.وأعلن الوزير بالمناسبة عن إعادة فتح مطار طبرقة خلال سنة 2020 لتسهيل وصول السياح الأوروبيين والمغاربة، قائلا: "نود أن نعزز قطاع التنشيط والمهرجانات من خلال الليالي التونسية الجزائرية وغيرها من المشاريع الفنية والتنشيطية".وتتواصل لقاءات محبي الجاز إلي يوم 24 أوت، حيث سيكون الجمهور هذه الليلة على موعد مع الفنانة التونسية علياء السلامي و من النمسا "أندوز "و "باروف ستيلار هورنز".