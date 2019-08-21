أكثر من 36 ألف عائلة بولاية المنستير يمكنها الاستفادة من تكفل الدولة بخلاص 40 في المائة من فواتير الكهرباء غير المسددة (الراجحي)

Mercredi 21 Août 2019



وات

- كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ان 36 ألف و484 عائلة بولاية المنستير تخلدت بذمتها ديون في حدود 7 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستتكفل الدولة بدفع قرابة 3 مليون دينار منها .وبيّن الراجحي، خلال جلسة بالمنستير للتعريف بالاجراء المتعلق بتكفل الدولة بتسديد 40 بالمائة من ديون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز " ان 665 ألف عائلة تونسية لها 3 فواتير كهرباء لم تقم بسدادها .وأطلقت الحكومة ، خلال شهر جويلية 2019 ، هذا الاجراء الذي تبلغ كلفته 50 مليون دينار لكن شرط توفر ثلاثة مجتمعة لدى من سيتمتع بهذا الامتياز وهي الشرط الاجتماعي والتقني والمالي.ويستهدف البرنامج معالجة مديونة الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تفوق 1800 مليون دينار نصفها متخلد بذمة مؤسسات عمومية وبين 30 في المائة و40 في المائة متخلد بذمة العائلات والبقية لدى الجماعات المائية والبلديات.واشار الراجحي الى ان الحكومة قررت جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وانها تدرس الآليات التي يمكن أن تساعد الشركة على استخلاص ديونها من الجماعات المائية والبلديات .