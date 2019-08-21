اكثر من 23 الف شخص بولاية سوسة سينتفعون بتكفل الدولة بخلاص 40 بالمائة من قيمة ديونهم لدي الشركة التونسية للكهرباء والغاز ( الراجحي)

Mercredi 21 Août 2019



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- كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ان 23 الف و136 شخصا بولاية سوسة سينتفعون باجراء تكفل الدولة بخلاص 40 بالمائة من قيمة ديونهم لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لكن يتعين عليهم تقديم مطالب في الغرض قبل 15 سبتمبر 2019.وأوضح الراجحي ، خلال اشرافه الاربعاء بسوسة على جلسة عمل خصصت لتوضيح اجراء تكفل الدولة بخلاص جزء من متخلدات ديون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ان هذا الاجراء يهم المنتفعين بالمنحة القارة وكذلك بالعلاج المجاني او التعريفة المنخفضة".وبين ان هذا الاجراء يشمل من بيلغ استهلاكه الشهري بين صفر و100 كيلواط، أو بين 100 و200 كيلواط وأيضا من يكون إشتراكه بعنوان الإستعمال المنزلي (الصنفان 11 و12 ).واضاف ان الامتياز يشمل ، كذلك ، من لم يتسن لهم دفع معاليم إستهلاك الطاقة بعنوان فاتورات الإستهلاك الثلاث الأخيرة الصادرة قبل نشر بلاغ رئاسة الحكومة المتعلق بإجراءات وشروط الإنتفاع بهذا الإمتياز في 15 جويلية 2019 .ودعا الراجحي كل من تتوفر فيه الشروط المذكورة والذي يرغب في الانتفاع بامتياز مساهمة الدولة في التكفل بجزء من متخلدات ديونه لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن استهلاك الطاقة الى ان يتقدم تلقائيا بطلب الانتفاع بهذا الامتياز.ويتعين على الراغب في الانتفاع بهذا الامتياز تقديم مطلب في الغرض يتم ايداعه سواء لدى العمادة او المعتمدية مرجع نظر الترابي للمعني بالامر وذلك في اجل أقصاه يوم 15 سبتمبر 2019 وفق الراجحي .وشدد على أهمية دور السلطات الجهوية والمحلية في إعلام العائلات المعنية بهذا الإجراء، مبينا ان اللجنة الجهوية برئاسة والي سوسة ستتولى دراسة هذه المطالب وتمكين المعنيين من وصولات للإستظهار بها لدى أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسديد ديونهم المتخلدة بذمتهم عماد