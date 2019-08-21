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بنزرت: حجز كميّة من الذهب والفضة بقيمة تناهز الـ43 ألف دينار

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - تمكّنت أمس الثّلاثاء، فرقة الطريق العمومي للحرس الوطني ببنزرت بالاشتراك مع مصالح الحرس الديواني بجرزونة، من حجز كميّة من الذهب والفضة بقيمة تناهز الـ43 ألف دينار على متن سيارة حرفي مصوغ، لا يملك إثباتات قانونية لمصدرها، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الدوريتين تفطنتا خلال القيام باجراءات المراقبة والتفتيش للسيارة المعنية على مستوى محول مدينة العالية، لكمية من المصوغ على متنها لا يملك صاحبها الأوراق المثبته لمصدرها، فضلا عن عدم حوزته لأي ترخيص يخول له نقلها، مشيرا إلى أنه تم حجز الكمية على الفور، الى جانب حجز مبلغ مالي يفوق الـ3 آلاف دينار.


وذكر، أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث مع صاحب السيارة للكشف عن ملابسات الواقعة، في انتظار مثوله أمامها رفقة المحجوز لابداء الرأي في شأنه.

  
  
     
  
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