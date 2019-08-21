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توزر: جلسة عمل لتنظيم عملية الانتداب بالنزل الجديد المنجز من قبل شركة الديار القطرية

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - عقدت صبيحة اليوم الاربعاء جلسة عمل جمعت مصالح التشغيل في ولاية توزر بإدارة نزل "انتارا" المنجز ضمن المنتجع السياحي الصحراوي عن طريق شركة الديار القطرية، وفق ما صرح به ل(وات) والي توزر محمد أيمن البجاوي.

وأوضح البجاوي أن الجلسة تهدف الى مزيد التنسيق بشأن تنظيم عمليات انتداب اليد العاملة للنزل، والتي تنطلق الأسبوع المقبل مثلما تم الإعلان عنه سابقا (أواخر شهر أوت).


وأشار إلى أن التنسيق المسبق تم مع المكلف بالموارد البشرية في إدارة النزل، وتم الاتفاق على التنسيق مع المكتب الجهوي للتشغيل بتوزر من أجل الاعداد الجيد لقبول مطالب الشغل علاوة على تنظيم أيام مفتوحة يومي 28 و29 أوت بالمدرسة السياحية بتوزر يتم خلالها عقد لقاءات مفتوحة ومباشرة بطالبي الشغل ليتم بذلك توفير فرص أكبر للراغبين في العمل في هذه المنشأة السياحية.

ولاحظ فيما يتعلق بالاختصاصات المطلوبة أن النزل يرغب في انتداب يد عاملة كفؤة في اختصاصات سياحية مطلوبة من النزل الكبرى، لافتا إلى أن العدد الجملي للعملة المطلوبين يتراوح بين 200 و250 عاملا وهو رقم "مهم" حسب تقديره.

  
  
     
  
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