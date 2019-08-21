القطيعة بالتراضي بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب الان جيراس

Mercredi 21 Août 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الاربعاء عن فك علاقتها التعاقدية بالتراضي مع مدرب منتخب الاكابر الفرنسي آلان جيراس.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم تعاقدت مع جيراس يوم 13 ديسمبر الماضي لفترة سنة ونصف قابلة للتجديد غير ان اداء المنتخب تحت قيادة الفني الفرنسي لم يرتق الى مستوى التطلعات رغم بلوغ المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم التي اقيمت مؤخرا بمصر.
تجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين امام كل من موريتانيا يوم 6 سبتمبر في رادس ووكوت ديفوار بمدينة روان الفرنسية يوم 10 من نفس الشهر.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم تعاقدت مع جيراس يوم 13 ديسمبر الماضي لفترة سنة ونصف قابلة للتجديد غير ان اداء المنتخب تحت قيادة الفني الفرنسي لم يرتق الى مستوى التطلعات رغم بلوغ المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم التي اقيمت مؤخرا بمصر.
تجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين امام كل من موريتانيا يوم 6 سبتمبر في رادس ووكوت ديفوار بمدينة روان الفرنسية يوم 10 من نفس الشهر.
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Par:lechef (Tunisia )
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