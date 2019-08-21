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الشاهد يقرر الترفيع في ميزانية وزارة شؤون الثقافة ب 1 بالمائة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2020

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزير شؤون الثقافة محمد زين العابدين وقرر بالمناسبة الترفيع في ميزانية وزارة شؤون الثقافة ب 1 بالمائة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2020.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد وزير شؤون الثقافة على أهمية هذا القرار الذي سيعود بالنفع على قطاع الثقافة وعلى المبدعين والفنانين.
واكد وزير الثقافة ان الانجاز الحكومي في ميدان الثقافة كان مهما جدا اذ شهد تطورا على مستوى الميزانيات، اذ انطلقنا بميزانية في حدود 26 مليون دينار ل 27 الف تظاهرة ثقافية واليوم نتحدث عن 117 الف تظاهرة ثقافية بميزانية تقدر ب 72 مليون دينار وتشمل كل الجهات لتصل في السنة القادمة 470 مليون دينار.

أما فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الثقافية فقد تطور عدد الجمعيات المستفيدة من 400 جمعية في 2016 ليصل الى 1360 سنة 2019.
واعتبر محمد زين العابدين بان بلادنا اصبحت قبلة لاحتضان التظاهرات الثقافية الكبرى اذ تطور عدد هذه التظاهرات من ست تظاهرات في سنة 2016 ليصبح اليوم 17 تظاهرة ثقافية كبرى.

  
  
     
  
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