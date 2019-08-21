الشاهد يقرر الترفيع في ميزانية وزارة شؤون الثقافة ب 1 بالمائة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2020

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزير شؤون الثقافة محمد زين العابدين وقرر بالمناسبة الترفيع في ميزانية وزارة شؤون الثقافة ب 1 بالمائة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2020.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد وزير شؤون الثقافة على أهمية هذا القرار الذي سيعود بالنفع على قطاع الثقافة وعلى المبدعين والفنانين.
واكد وزير الثقافة ان الانجاز الحكومي في ميدان الثقافة كان مهما جدا اذ شهد تطورا على مستوى الميزانيات، اذ انطلقنا بميزانية في حدود 26 مليون دينار ل 27 الف تظاهرة ثقافية واليوم نتحدث عن 117 الف تظاهرة ثقافية بميزانية تقدر ب 72 مليون دينار وتشمل كل الجهات لتصل في السنة القادمة 470 مليون دينار.
أما فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الثقافية فقد تطور عدد الجمعيات المستفيدة من 400 جمعية في 2016 ليصل الى 1360 سنة 2019.
واعتبر محمد زين العابدين بان بلادنا اصبحت قبلة لاحتضان التظاهرات الثقافية الكبرى اذ تطور عدد هذه التظاهرات من ست تظاهرات في سنة 2016 ليصبح اليوم 17 تظاهرة ثقافية كبرى.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد وزير شؤون الثقافة على أهمية هذا القرار الذي سيعود بالنفع على قطاع الثقافة وعلى المبدعين والفنانين.
واكد وزير الثقافة ان الانجاز الحكومي في ميدان الثقافة كان مهما جدا اذ شهد تطورا على مستوى الميزانيات، اذ انطلقنا بميزانية في حدود 26 مليون دينار ل 27 الف تظاهرة ثقافية واليوم نتحدث عن 117 الف تظاهرة ثقافية بميزانية تقدر ب 72 مليون دينار وتشمل كل الجهات لتصل في السنة القادمة 470 مليون دينار.
أما فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الثقافية فقد تطور عدد الجمعيات المستفيدة من 400 جمعية في 2016 ليصل الى 1360 سنة 2019.
واعتبر محمد زين العابدين بان بلادنا اصبحت قبلة لاحتضان التظاهرات الثقافية الكبرى اذ تطور عدد هذه التظاهرات من ست تظاهرات في سنة 2016 ليصبح اليوم 17 تظاهرة ثقافية كبرى.
En continu
- Hier 23:35 عبير موسي تتعرض الى مؤامرة ..
- Hier 20:54 الشاهد ينشر معطياته الجبائية
- Hier 18:41 رئيس الجمهورية يستقبل محمد زين العابدين
- Hier 18:31 رئيس الجمهورية يستقبل النوري اللجمي
- Hier 14:29 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 12:40 أوليفي بوافر دارفور ، المرشح الموازي..
- Hier 12:32 رئيس جمهورية أم رئيس عصابة ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:05
|16:06
|12:29
|05:41
|04:07
|
33°
|33°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|36°-24
|33°-24
|34°-25
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 501) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 288) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 072) كلات بعضها ..
( 66 922) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 56 548) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 55 814) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 381) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 211) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 868) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 177) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 204) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 129) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 541) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 422) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 808) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 523) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 820) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 346) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 322) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 145) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:ahmed01 (France )
Sur:اليوم فقط علم التونسيون أنّ رئيس حكومتهم صار تونسيا ''خالصا'' !!