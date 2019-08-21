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نزول امطار محليا غزيرة مع هبوب رياح قوية وتراجع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس 22 اوت 2019، بنزول امطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون محليا غزيرة حيث يتراوح مجموعها اليومي بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا الى 60 مع تساقط البرد باماكن محدودة.

كما يتسم الطقس، حسب نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، بهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم في الساعة أثناء السحب الرعدية.


ويتواصل نزول الامطار خلال يوم الجمعة 23 اوت 2019 وتكون اكثر اهمية بالشمال مع تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة.

  
  
     
  
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