حجز كمية هامة من بنادق الصيد والذخيرة بأحد المنازل ببلدة القطار بقفصة والاحتفاظ بصاحب المحل

Mercredi 21 Août 2019



وات

- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصر وسرية الطلائع التابعة لإقليم الحرس الوطني بقفصة، صباح اليوم الإربعاء، على إثر مداهمة محل سكنى ببلدة القطار الغربية من حجز عدد هام من بنادق الصيد وكميات من الذخيرة والاحتفاظ بصاحب المحل وفق ما أفاد به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.وأوضح الجبابلي، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصر تعهدت باتمام الاجراءات العدلية في الموضوع تنفيذا لتعليامت النيابة العمومية بقفصة التي أذنت بالاحتفاظ بالمعني.وأضاف أن المداهمة تمت بناء على معلومات توفرت لدى مصلحة التوقي من الإرهاب بقفصة مفادها استغلال شخص أصيل بلدة القطار الغربية لقبو بمحل سكناه لتصنيع وادخال تغييرات على بنادق صيد من مختلف العيارات مشيرا إلى أن المحجوز تمثل في عدد هام من بنادق الصيد منها ما هو صالح للاستعمال ومنها ما هو في طور التصنيع كما تم حجز كمية من الذخيرة متمثلة في خراطيش صيد وكمية من الرش وكمية من البارود علاوة على حجز تجهيزات كهربائية و يدوية استغلها المعني في عمليات التصنيع.