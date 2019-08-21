في اشغال اليوم التحسيسي للتكوين المهني اطلاق مشروع تكوين يد عاملة مختصة موجهة لسوق الشغل الالمانية والأوروبية

Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- نظمت الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة AVS TUNISIAالالمانية للهجرة المنظمة و بلدية بومهل امس الثلاثاء 21 اوت 2019 يوما تحسيسيا حول مشروع الاستثمار في التكوين المهني والتشغيل في السوق الاوروبية.وشارك في اليوم التحسيسي عدد من ممثلي المجتمع المدني وخريجي مراكز التكوين المهني وأصحاب مراكز التكوين المهني .وأكد نوفل الغزي ممثل الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد ان المشروع يهدف الى تأهيل مراكز التكوين المهني من خلال ادراج اللغة الالمانية ضمن البرامج البيداغوجية وتوفير معدات متطورة للمتكونين والمكونين قصد تكوين شباب وكفاءات متطابقة مع سوق الشغل الالمانية والأوروبية.وأعلن انه سيتم الانطلاق في تنفيذ المشروع مع مركز الكرم للتكوين المهني ثم مع مراكز تكوين بولايتي باجة وبنزرت ليتم اختيار دفعة من المتكونين وإرسالها الى المانيا.وأفادت اقبال لمين ممثلةAVS TUNISIA ان المانيا لديها ضعف في اليد العاملة في مختلف الاختصاصات وهذا المشروع يهدف الى تكوين كفاءات ذات جودة من اجل ضمان حصولها على مكان في السوق الالمانية.كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية بين الغرفة الوطنية للمقاولات ومقاولات المصاعد ومنظمة AVS TUNISIA الالمانية لدعم مراكز التكوين.