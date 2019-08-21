الالعاب الافريقية - الرباط 2019 - تجديف - ذهبية وفضية وبرنزيتان لتونس في اليوم الاول

Mercredi 21 Août 2019
وات - فاز التونسي محمد الطيب صباح اليوم بالميدالية الذهبية في منافسات التجديف ( 1000 متر) اليوم ضمن دورة الالعاب الافريقية بالرباط .
وتحصلت خديجة كريمي على الميدالية الفضية بينما اكتف كل خليل المنصوري ونور الهدى الطيب بالميدالية البرنزية.
وتحصلت خديجة كريمي على الميدالية الفضية بينما اكتف كل خليل المنصوري ونور الهدى الطيب بالميدالية البرنزية.
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Par:mandhouj (France )
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