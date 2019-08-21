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الالعاب الافريقية - الرباط 2019 - تجديف - ذهبية وفضية وبرنزيتان لتونس في اليوم الاول

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - فاز التونسي محمد الطيب صباح اليوم بالميدالية الذهبية في منافسات التجديف ( 1000 متر) اليوم ضمن دورة الالعاب الافريقية بالرباط .
وتحصلت خديجة كريمي على الميدالية الفضية بينما اكتف كل خليل المنصوري ونور الهدى الطيب بالميدالية البرنزية.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187719

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 13h 02m |           
كل التهاني . على الأقل هناك الرياضيين يرفعون علم تونس !
#تونس
⁦🇹🇳⁩⁦🇹🇳⁩⁦🇹🇳⁩⁦🇹🇳⁩⁦🇹🇳⁩⁦🇹🇳⁩



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