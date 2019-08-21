الالعاب الافريقية - الرباط 2019 - تجديف - ذهبية وفضية وبرنزيتان لتونس في اليوم الاول

Mercredi 21 Août 2019



وات

- فاز التونسي محمد الطيب صباح اليوم بالميدالية الذهبية في منافسات التجديف ( 1000 متر) اليوم ضمن دورة الالعاب الافريقية بالرباط .وتحصلت خديجة كريمي على الميدالية الفضية بينما اكتف كل خليل المنصوري ونور الهدى الطيب بالميدالية البرنزية.