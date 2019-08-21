أمام جمهور غفير الفنان لطفي بوشناق يفتتح أولى سهرات الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان الصيفي بزغوان

Mercredi 21 Août 2019



وات

- احتضن معبد المياه بزغوان مساء الثلاثاء 20 أوت سهرة افتتاح فعاليات المهرجان الصيفي في دورته الثانية والثلاثين وقد أحياها الفنان القدير لطفي بوشناق وسط حضور جماهيري كبير غصت به ساحة المعبد.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع باقة الأغاني التي قدمها فكانت سهرة الإبداع الفني التي التقى فيها الصوت الطربي للفنان لطفي بوشناق مع أهازيج الحاضرين التي ردد صداها المعلم الروماني وحملتها نسمات الليل المعطرة برائحة غابات جبل زغوان فشكلت جميعها مشهدا رائعا لم تشهده مدينة النسري منذ سنوات .وذكر فتحي منصور مدير المهرجان في تصريح لـ" وات" أن هذه الدورة تتميز عن سابقاتها بالعروض الراقية التي تم اختيارها لتأثيث فعاليات المهرجان وتلبية رغبات رواده انطلاقا من لطفي بوشناق مرورا بيسرى محنوش في اليوم الموالي وكذلك العرض المسرحي " ولد أمو" لنعيمة الجاني ورفاقها إلى جانب بعض العروض الأخرى التي ستحظى بمتابعة الجمهور.وفي ظل الاكتظاظ الذي شهده فضاء المعبد وعدم قدرته على استيعاب كافة الوافدين من داخل زغوان وخارجها واضطرار أعداد غفيرة لمتابعة العرض من خارج أسوار المعبد، شدد مدير الدورة أن الجهة أصبحت في حاجة ملحة لإنجاز فضاء ثقافي قادر على احتضان مثل هذه التظاهرات .