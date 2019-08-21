مهرجان قرطاج الدولي 2019: أغاني في الحب والوطن في عرض ''كلمات سيد درويش وآخرون'' لأسامة فرحات

Mercredi 21 Août 2019



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- كلمات وأغنيات في الحب والوطن صدحت بها مجموعة من الفنانين الملتزمين على ركح المسرح الروماني بقرطاج، الليلة الماضية أمام جمهور متوسط العدد، وذلك في عرض حمل عنوان "كلمات سيد درويش وآخرون"، أقيم ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي.واختار الفنان أسامة فرحات أن يرافقه في هذا العرض فنانون تونسيون يمثلون أربعة أجيال مختلفة وعرفوا بالتزامهم الموسيقي وهم جمال قلة ونور الدين قلال وإيمان محمد وياسر جرادي ولبنى نعمان ومهدي شقرون عن مجموعة "حس"، بالإضافة إلى عبير شمام ونبراس عن مجموعة "البحث الموسيقي".استهل الحفل بتكريم الشاعر الراحل الصغير أولاد أحمد من خلال عرض شريط فيديو له وهو يقرأ قصيدته "إلهي أعني عليهم"، ثم تبعته المصافحة الأولى للجمهور مع الفنانة إيمان محمد التي أدت أغنية باقة من الأغاني منها "تونس في عينينا" وهي من تأليف وألحان أسامة فرحات.وكانت الإطلالة الثانية على المسرح للفنان نور الدين قلال الذي أدى إحدى روائع سيد درويش وهي أغنية "أهو دا لي صار".وجاد أسامة فرحات على جمهور قرطاج بأغنية جديدة ألفها حديثا تزامنا مع السباق الانتخابي نحو منصب رئاسة الجمهورية.وأطلق على هذه الأغنية عنوان "أذكر أني حلمت أني رئيس جمهورية"، سخر فيها من الوعود الانتخابية الفضفاضة للمترشحين.واستقبل الجمهور بحرارة الفنان ياسر جرادي الذي خير أن يستهل باقته الغنائية بتحية للشهيد شكري بلعيد من خلال أغنية "نسمع فيه يغني"، ثم أتبعها بأغنية "شبيك نسيتيني" و"ديما ديما".واختتم إطلالته بأغنية شهيرة للفنان الكوبي "كارلوس بوابلا" حملت عنوان "todos unidos" وتعني "كلنا متحدون".وجدد الجمهور الموعد مع الفنان نور الدين قلال الذي غنى لأحمد فؤاد نجم "بعد السلام والمرحبا"، أتبعها بأغنيتين للشيخ إمام "إذا الشمس غرقت" و"فاليري جيسكار ديستان".وتواصلت السهرة مع الفنانة لبنى نعمان ومهدي شقرون عن مجموعة "حس" الموسيقية، اختارت خلالها لبنى نعمان تكريم المرأة الريفية العاملة بأغنية تراجيدية أطلقت عليها اسم "الفولارة".كما أدت "غريب وجالي" و"توبة" و"عاشقة الورد".العرض الموسيقي الملتزم "كلمات سيد درويش وآخرون" لأسامة فرحات، شارك فيه فنانون من أجيال مختلفة جمعهم تحلقهم حول هذا النمط الموسيقي كأحد أهم أشكال النضال والمقاومة ضد الديكتاتورية وإعلاء راية الحرية والعدالة الإنسانية.