الالعاب الافريقية الرباط 2019 - ملاكمة - برنامج نزالات الملاكمين التونسيين

Mercredi 21 Août 2019



وات

- وضعت قرعة مسابقة الملاكمة في دورة الألعاب الإفريقية 2019 بالرباط الملاكم التونسي اكرم بالحاج عوينة في مواجهة المغربي نذير عبد الحق في الدور الأول لمنافسات الملاكمة ضمن الدورة الافريقية .ويلاقي بلال المحمدي في ثمن النهائي المتاهل من نزال الملاكم الزامبي (باندا بين ) والملاكم الملغاشي نومينجناهاري هرينيانيا.وفي صنف السيدات تلاقي خلود الحليمي وزن 60كغ في ثمن النهائي الملاكمة الكينية اولو اكينيي