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الالعاب الافريقية الرباط 2019 - ملاكمة - برنامج نزالات الملاكمين التونسيين

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - وضعت قرعة مسابقة الملاكمة في دورة الألعاب الإفريقية 2019 بالرباط الملاكم التونسي اكرم بالحاج عوينة في مواجهة المغربي نذير عبد الحق في الدور الأول لمنافسات الملاكمة ضمن الدورة الافريقية .
ويلاقي بلال المحمدي في ثمن النهائي المتاهل من نزال الملاكم الزامبي (باندا بين ) والملاكم الملغاشي نومينجناهاري هرينيانيا.
وفي صنف السيدات تلاقي خلود الحليمي وزن 60كغ في ثمن النهائي الملاكمة الكينية اولو اكينيي


  
  
     
  
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