الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من السجائر وتضبط معاملات مشبوهة بقيمة 6 مليون دينار

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - اعلنت الديوانة التونسية يوم الثلاثاء، عن حجز كميات من السجائر المهرّبة والمحليّة و300 ألف دينار نقدا داخل مستودع وتضبط معاملات مشبوهة بقيمة 06 مليون دينار
وجاء في بلاغ للديوانة :"في إطار التصدّي لشبكات تهريب السجائر ومقاومة احتكار المنتجات المحليّة منها، توفّرت معلومات لدى وحدات الحرس الديواني بتونس حول وجود كميّات هامة من هذه البضائع بمستودع بأحد مناطق تونس الكبرى، و بعد الحصول على الأذون القضائيّة تمّ يوم الإثنين 19 أوت 2019 مداهمة المستودع المشبوه و ضبط 1480 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبيّة و 1938 خرطوشة تحمل علامات محليّة و 3400 ولاّعة و1305 علبة ألعاب ورقيّة، وتمّ العثور على مبلغ 332 ألف دينار و510 أورو نقدا، كما أفضت عمليّات التفتيش إلى ضبط حاسوب مركزي موثّق به عمليّات سابقة لبيع 114 ألف خرطوشة سجائر مجهولة المصدر بلغت قيمتها 6.3 مليون دينار.
تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و أذنت النيابة العمومية لمصالح الديوانة بمواصلة التحقيقات في الموضوع وإحالة المشتبه به صاحب المستودع بعد ختم الأبحاث على أنظار القضاء.
ومن جهة أخرى تمكّنت فرقة الحرس الديواني ببنزرت على إثر عمل مشترك مع مصالح الحرس الوطني بالجهة من ضبط سيارة تحمل كمية هامة من المصوغ متمثّل في 684 غرام من الذهب و1118 غرام من الفضّة و200 غرام من المصوغ المزيّف ممسوك على غير الصيغ القانونيّة إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3135 دينار، وبعد استشارة النيابة العموميّة أذنت بججز البضاعة المخالفة وعرضها على الإختبار القانوني و حجز وسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض."
وجاء في بلاغ للديوانة :"في إطار التصدّي لشبكات تهريب السجائر ومقاومة احتكار المنتجات المحليّة منها، توفّرت معلومات لدى وحدات الحرس الديواني بتونس حول وجود كميّات هامة من هذه البضائع بمستودع بأحد مناطق تونس الكبرى، و بعد الحصول على الأذون القضائيّة تمّ يوم الإثنين 19 أوت 2019 مداهمة المستودع المشبوه و ضبط 1480 خرطوشة سجائر تحمل علامات أجنبيّة و 1938 خرطوشة تحمل علامات محليّة و 3400 ولاّعة و1305 علبة ألعاب ورقيّة، وتمّ العثور على مبلغ 332 ألف دينار و510 أورو نقدا، كما أفضت عمليّات التفتيش إلى ضبط حاسوب مركزي موثّق به عمليّات سابقة لبيع 114 ألف خرطوشة سجائر مجهولة المصدر بلغت قيمتها 6.3 مليون دينار.
تمّ تحرير محضر حجز في الغرض و أذنت النيابة العمومية لمصالح الديوانة بمواصلة التحقيقات في الموضوع وإحالة المشتبه به صاحب المستودع بعد ختم الأبحاث على أنظار القضاء.
ومن جهة أخرى تمكّنت فرقة الحرس الديواني ببنزرت على إثر عمل مشترك مع مصالح الحرس الوطني بالجهة من ضبط سيارة تحمل كمية هامة من المصوغ متمثّل في 684 غرام من الذهب و1118 غرام من الفضّة و200 غرام من المصوغ المزيّف ممسوك على غير الصيغ القانونيّة إضافة إلى مبلغ مالي قدره 3135 دينار، وبعد استشارة النيابة العموميّة أذنت بججز البضاعة المخالفة وعرضها على الإختبار القانوني و حجز وسيلة النقل وتحرير محضر في الغرض."
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