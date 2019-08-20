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القصرين : نشوب حريق بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل بسمامة

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - نشب، اليوم الثلاثاء، حريق بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة من ولاية القصرين على مستوى دوار أولاد عباس، دون معرفة أسباب اندلاعه، وفق ما صرح به لـ(وات)، رئيس دائرة الغابات بالجهة،عبد الباقي حقي.

وذكر حقي أن أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية بالجهة لم يتدخلوا لأطفاء الحريق لأن جبل سمامة هو منطقة عسكرية مغلقة ولا يمكن التدخل فيها الا بإذن من وحدات الجيش الوطني، مؤكدا في السياق ذاته أنهم على أهبة الإستعداد للتدخل وإخماده متى طلب منهم ذلك .


  
  
     
  
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