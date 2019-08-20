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فريق شبيبة القيروان يعزز صفوفه بالمدافع الليبي يحي سالم صولا

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أفاد فريق شبيبة القيروان الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الانترنت انه تعاقد اليوم الثلاثاء مع اللاعب الليبي يحي سالم صولا لمدة ثلاث مواسم.
ويبلغ اللاعب 20 سنة من العمر ويشغل خطة قلب دفاع .
وكانت الشبيبة قد عززت صفوفها امس بالمدافع الجزائري سيدي محمد عناب لمدة 3 مواسم .
ولعب عناب (22 سنة ) خلال الموسم الفارط مع فريق لوهافر الفرنسي .

كما تعاقد فريق الاغالبة مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري "دافيد ايدوه ايتوب" (20 سنة) لمدة موسمين .

وعلى غرار بقية الاندية يستعد فريق شبيبة القيروان للموسم الكروي الجديد حيث يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى فريق مستقبل سليمان .

  
  
     
  
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