فريق شبيبة القيروان يعزز صفوفه بالمدافع الليبي يحي سالم صولا

Mardi 20 Août 2019
وات - أفاد فريق شبيبة القيروان الذي ينشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الانترنت انه تعاقد اليوم الثلاثاء مع اللاعب الليبي يحي سالم صولا لمدة ثلاث مواسم.
ويبلغ اللاعب 20 سنة من العمر ويشغل خطة قلب دفاع .
وكانت الشبيبة قد عززت صفوفها امس بالمدافع الجزائري سيدي محمد عناب لمدة 3 مواسم .
ولعب عناب (22 سنة ) خلال الموسم الفارط مع فريق لوهافر الفرنسي .
كما تعاقد فريق الاغالبة مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري "دافيد ايدوه ايتوب" (20 سنة) لمدة موسمين .
وعلى غرار بقية الاندية يستعد فريق شبيبة القيروان للموسم الكروي الجديد حيث يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى فريق مستقبل سليمان .
ويبلغ اللاعب 20 سنة من العمر ويشغل خطة قلب دفاع .
وكانت الشبيبة قد عززت صفوفها امس بالمدافع الجزائري سيدي محمد عناب لمدة 3 مواسم .
ولعب عناب (22 سنة ) خلال الموسم الفارط مع فريق لوهافر الفرنسي .
كما تعاقد فريق الاغالبة مع متوسط الميدان الدفاعي النيجيري "دافيد ايدوه ايتوب" (20 سنة) لمدة موسمين .
وعلى غرار بقية الاندية يستعد فريق شبيبة القيروان للموسم الكروي الجديد حيث يستضيف في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى فريق مستقبل سليمان .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:40
|19:07
|16:07
|12:30
|05:40
|04:06
|
27°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-26
|35°-23
|36°-24
|36°-25
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 89 424) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 215) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 056) كلات بعضها ..
( 66 900) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 788) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 204) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 193) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 852) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 157) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 972) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 351) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 48 059) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 121) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 513) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 405) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 773) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 487) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 809) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 332) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 296) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: توزر: شركة الدّيار القطريّة تفتح قريبا باب الانتداب بالمنتجع السّياحي الصحراوي