باشطبجي يبحث مع نظيرته الجنوب افريقية سبل تطوي علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- أجرى كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باشطبجي، خلال زياة العمل التي يؤديها الى جنوب أفريقيا يومي 19 و20 اوت الجاري جلسة عمل مع Candirh Mashego-Dlamini نائبة وزيرة الشؤون الخارجية بجنوب افريقيا.وتناولت المحادثات بين الجانبين سبل تطوير علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين في عديد المجالات خاصة منها المبادلات التجارية و التعاون الفني و التعليم العالي و البحث العلمي، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيات الاتصال و الفلاحة و التكوين المهني.و اتفق الجانبان على تعزيز التشاور بين البلدين في اطار مشاركتهما كعضوين غير دائمين بمجلس الامن انطلاقا من جانفي المقبل و كذلك في اطار عضويتهما في الاتحاد الافريقي و التجمعات الاقتصادية في القارة الإفريقية .كما كان لكاتب الدولة لقاء عمل مع Nomalungelo Gina نائب وزير التجارة و الصناعة و المنافسة بجمهورية جنوب افريقيا ، حيث اكد على اهمية الاستغلال المشترك لامكانات التعاون الاقتصادي و التجاري التي يتمتع بها البلدان و تطوير مشاركات رجال الاعمال من البلدين في التظاهرات الاقتصادية التي تنتظم في تونس و جنوب افريقيا.