بنزرت: ارتفاع عدد نقاط البيع المشاركة في موسم التخفيضات إلى 83 نقطة

Mardi 20 Août 2019



وات

- بلغ عدد المؤسسات ونقاط البيع المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لـ2019 بولاية بنزرت، 83 محلا في قطاعات الملابس والأحذية ومواد التجميل والعطورات، مقابل 35 نقطة فور انطلاق التخفيضات بتاريخ 7 أوت الجاري، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة، محمد جابر حريز، اليوم الثلاثاء، لـ(وات).وأضاف حريز، أن مصالح المراقبة الإقتصادية سجلت خلال الاسبوعين الأولين لهذا الموسم، 06 مخالفات، تعلقت بتخفيضات غير قانونية أو عدم إيداع تصاريح.وأشار، في المقابل، إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تواصل حث وتحفيز التجار للمشاركة في موسم التخفيضات الصيفية، لدفع الحركية التجارية بالجهة وتحسين مؤشر الأسعار، وفق تعبيره.