تطوّر عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 8ر12 بالمائة

Mardi 20 Août 2019



وات

- وزاد عدد السياح القادمين من السوق الأوروبية بنسبة 8ر18 بالمائة ويأتي الوافدون من السوق الإنقليزية على رأس القائمة بتطور بأكثر من 3ر110 بالمائة ثم الفرنسيين بأكثر من 18 بالمائة فالألمان بنسبة 6 بالمائة والروس بنسبة 9ر0 بالمائة. في ما شهد عدد السياح القادمين من أسواق بلدلان أوروبية أخرى بنسبة 1ر26 بالمائة.وارتفع عدد الصينين، الذين زاروا تونس خلال التاريخ نفسه، بنسبة 1ر10 بالمائة مقارنة بموسم 2018 في ما بلغت نسبة تطور الوافدين من جنسيات أخرى 5ر13 بالمائة.وسجّل عدد الوافدين من البلدان المغاربية تطورا بنسبة 4ر12 بالمائة، ليرتفع عدد السياح الليبيين الوافدين على تونس بنسبة 3ر26 بالمائة ومن الجزائر باكثر من 15 بالمائة في ما بلغ عدد الوافدين من بلدان مغاربية أخرى 5ر16 بالمائة.كما شهد عدد التونسيين المقيمين بالخارج والذين زاروا تونس زيادة فاقت 2ر4 بالمائة.وتظهر المؤشرات الخاصة بالنشاط السياحي الى حدود 10 أوت 2019 تحسن العائدات السياحية بنسبة 2ر44 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتصل قيمتها الى 16ر3 مليار دينار.وارتفع عدد الليالي المقضاة حسب الجنسيات بنسبة 3ر13 بالمائة لتتجاوز 536ر15 مليون ليلة وذلك إلى غاية 31 جويلية 2019 وتتوزع الليالي المقضاة حسب الجهات، وفق الفترة ذاتها، ياسمين الحمامات بأكثر من 7ر11 بالمائة تليها ولاية المنستير بنسبة 6ر19 بالمائة ثم ضفاف قرطاج بتونس 6ر14 بالمائة فولاية سوسة بنسبة 2ر16 بالمائة ونابل/الحمامات 7ر11 بالمائة وجربة جرجيس ب9ر5 بالمائة.يذكر أن تونس تطمح الى استقبال 9 ملايين سائح في 2019 مقابل 8 ملايين زائر في 2018، وفق ما صرح به وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي في وقت سابق.