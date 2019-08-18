نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية ببلدية السرس 55ر20 بالمائة

Dimanche 18 Août 2019



وات

- بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الأحد ببلدية السرس التابعة لولاية الكاف 55ر20 بالمائة، وفق تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف حاتم الدالي لمراسل (وات) بالجهة.وتوزع الناخبون، وفق المصدر ذاته، بين 1292 ناخبا من الذكور و628 ناخبة من الإناث، وذلك من مجموع 9342 ناخبا مرسما بالقائمات الانتخابية لهذه البلدية.وتوقع الدالي أن تصدر النتائج النهائية لهذه الانتخابات بداية من الليلة بعد استكمال عمليات التجميع بمقر الهيئة.وتتنافس 4 قائمات على 18 مقعدا بالمجلس البلدي بالسرس وهي قائمات "الأمل بالسرس" و"لتنتصر السرس" و"تحيا تونس" و "حركة النهضة".يذكر أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي ببلدية السرس (ولاية الكاف) قدموا استقالتهم إلى والي الجهة أوائل شهر ماي 2019، وجلهم من المنتمين لحزب نداء تونس.وأرجعت المجموعة المستقيلة أسباب استقالتها الى ما أسمته استهدافها بالعنف المادي واللفظي وغياب استراتيجية عمل واضحة والانفراد بالرأي ووجود شبهات فساد، حسب بيان صدر انذاك.