النجم الساحلي - ياسين الشيخاوي يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة

Dimanche 18 Août 2019



وات

- اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان قائد الفريق ياسين الشيخاوي خضع اليوم الاحد لفحوصات طبية اثبتت اصابته بكسر على مستوى اليد مما يستوجب تدخلا جراحيا .وكان الشيخاوي تعرض للاصابة في الدقائق الاخيرة من مباراة الدور النهائي لكاس تونس للموسم الرياضي 0218-2019 التي دارت امس السبت بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي بملعب رادس والتي توج فريق عاصمة الجنوب في اعقابها باللقب للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه بالركلات الترجيحية (5-4).وكان الوقت الاصلي والاضافي انتهى بالتعادل السلبي (0-0).