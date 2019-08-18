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النجم الساحلي - ياسين الشيخاوي يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان قائد الفريق ياسين الشيخاوي خضع اليوم الاحد لفحوصات طبية اثبتت اصابته بكسر على مستوى اليد مما يستوجب تدخلا جراحيا .

وكان الشيخاوي تعرض للاصابة في الدقائق الاخيرة من مباراة الدور النهائي لكاس تونس للموسم الرياضي 0218-2019 التي دارت امس السبت بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي بملعب رادس والتي توج فريق عاصمة الجنوب في اعقابها باللقب للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه بالركلات الترجيحية (5-4).
وكان الوقت الاصلي والاضافي انتهى بالتعادل السلبي (0-0).


  
  
     
  
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