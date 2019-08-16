رئيس الدولة يكلف الجهيناوي بترأس الوفد التونسي في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا

Vendredi 16 Août 2019
وات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 16 أوت 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.
واستعرض اللقاء تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره.
كما تناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أوت 2019.
واستعرض اللقاء تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره.
كما تناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أوت 2019.
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Par:lazaro (Tunisia )
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