سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية - برنامج مباريات الجولة الافتتاحية

Vendredi 16 Août 2019



وات

- تم صباح يوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بالإدارة الوطنية للتحكيم للجامعة التونسية لكرة القدم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمجموعتيها الاولى والثانية للموسم الرياضي 2019-2020 بحضور ممثلي الجمعيات.وسيكون برنامج مباريات الجولة الافتتاحية المقررة يوم 21 سبتمبر القادم على النحو التالي :المجموعة الاولى :ترجي جرجيس - النجم الرادسي هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي اولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة نادي بن عروس - اولمبيك مدنين مستقبل قابس - مستقبل السبيخة الاولمبي الباجي - جمعية اريانةالمجموعة الثانية :امل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة مستقبل الرجيش - مستقبل المرسى امل جربة - الملعب القابسي جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل قوافل قفصة - جمعية جربة الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين