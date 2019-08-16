الخطوط التونسية تدعو حرفاءها إلى التواجد بالمطار قبل3 ساعات من موعد الإقلاع

Vendredi 16 Août 2019



بلاغ صحفي

- في إطار الحرص على حسن تسيير رحلات عودة عمالنا بالخارج إلى بلدان إقامتهم ونظرا لكثافة الحركة الجوية على مستوى مختلف المطارت التونسية وخاصة مطار تونس قرطاج ، تدعو الخطوط التونسية حرفاءها إلى التواجد بالمطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، وذلك لإتمام إجراءات السفر والإلتحاق بقاعات المغادرة في الوقت المحدّد.