اضراب حضوري بيوم واحد في حضائر شركة OMV المنتصبة في صحراء تطاوين

Vendredi 16 Août 2019



وات

- دخل عمال جميع حضائر شركة OMV البترولية النمساوية المنتصبة في صحراء تطاوين، منذ منتصف ليلة أمس، في إضراب حضوري بيوم واحد، وذلك تنفيذا لبرقية كان اصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يوم غرة أوت الجاري.وتتمثل مطالب العمال المدرجة في برقية الإضراب التي تلقى مراسل (وات) في الجهة نسخة منها، في "تفعيل المحاضر الممضاة مع الطرف النقابي، والتراجع عن برنامج تسريح العمال، والجلوس الى طاولة الحوار لإيجاد الحلول المجزئة لكل الأطراف".وياتي هذا الإضراب، بحسب ما جاء في نص البرقية، بعد "عدم استجابة الشركة لهذه المطالب، وتعنتها وتنصلها من جميع الاتفاقات المبرمة".كما أكدت نفس البرقية على أن "أسباب تسريح العمال غير قانونية وغير مقنعة وخلقت توترا كبيرا داخل الحضيرة رغم حرص الاتحاد على إرساء مناخ اجتماعي سليم لضمان ديمومة المؤسسة واستمرار عمل الأعوان فيها".