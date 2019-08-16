استقرار نسبة البطالة في حدود 3ر15 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019

Vendredi 16 Août 2019



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- أبرزت نتائج المسح الوطني للمعهد الوطني للاحصاء حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2019 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 9ر634 ألفا من مجموع السكان النشيطين خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2019 مقابل 7ر637 خلال الثلاثي الاول وبذلك تكون نسبة البطالة في الثلاثي الثاني من السنة الجارية قد استقرت في حدود 3ر15 بالمائة مسجلة بذلك نسقا مستقرا مقارنة بالثلاثي الاول من نفس السنة.وشهدت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا بحسب مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من سنة 2019 انخفاضا طفيفا حيث تراجعت نسبة البطالة من 2ر28 بالمائة في الثلاثي الاول للسنة الجارية الى 28 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة.ولفتت نتائج المسح الى أن نسبة بطالة الإناث من حاملي الشهائد العليا بلغت خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 1ر38 بالمائة مقابل 4ر16 بالمائة في صفوف الذكور.وتفاوت توزيع عدد العاطلين عن العمل ونسب البطالة في سائر جهات البلاد خلال الثلاثي الثاني لسنة 2019 اذ سجل اقليم الجنوب الغربي (قفصة وتوزر وقبلي) أعلى نسب بطالة ب 8ر24 بالمائة يليه اقليم الجنوب الشرقي (قابس ومدنين وتطاوين) بنسبة تبلغ 2ر22 بالمائة فاقليم الشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) بنسبة 3ر20 بالمائة.وسجل اقليم الوسط الشرقي (سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) أدني مستوى لنسبة البطالة ب 2ر10 بالمائة خلال نفس الفترة يليه اقليم الشمال الشرقي (نابل وزغوان وبنزرت) مسجلا نسبة تبلغ 6ر10 بالمائة.وشهد تطور عدد السكان النشطين في تونس تطورا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 مقارنة بالثلاثي الاول من نفس السنة حيث بلغ 8ر4162 ألفا مقابل 1ر4158 خلال ذات الفترة مسجلا بذلك زيادة تقدر بـ7ر4 آلاف.