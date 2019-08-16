الوكالة الفنية للنقل البري تشرع في تشغيل طابعات لاستخراج شهادات التسجيل ورخص السياقة بشكل حيني

Vendredi 16 Août 2019
وات - أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري ، الجمعة ، انها شرعت في تشغيل جيل جديد من الطابعات المخصصة لاستخراج رخص السياقة وشهادات التسجيل، تقدم خدمات حينية للعملاء في صورة توفر الوثائق اللازمة.
وأوضحت الوكالة ، في بلاغ لها، ان هذه الخدمة التي باتت متوفرة بالإدارات الجهوية بكل من اقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين، على ان يتم تعميمها قبل نهاية العام الجاري، ستقلص من فترة الحصول على هذه الوثائق التي تطلبت الانتظار لمدة تصل الى اسبوعين احيانا.
ومنحت الوكالة على سبيل المثال ، خلال سنة 2018 ، قرابة 385 الف شهادة تسجيل و 362 الف رخصة سياقة والتي يتم طباعتها بطريقة تحتاح الى توفر طابعات مختصة.
وأوضحت الوكالة ، في بلاغ لها، ان هذه الخدمة التي باتت متوفرة بالإدارات الجهوية بكل من اقليم تونس الكبرى وسوسة وصفاقس ومدنين، على ان يتم تعميمها قبل نهاية العام الجاري، ستقلص من فترة الحصول على هذه الوثائق التي تطلبت الانتظار لمدة تصل الى اسبوعين احيانا.
ومنحت الوكالة على سبيل المثال ، خلال سنة 2018 ، قرابة 385 الف شهادة تسجيل و 362 الف رخصة سياقة والتي يتم طباعتها بطريقة تحتاح الى توفر طابعات مختصة.
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Par:BABANETTOO (France )
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