غدا اعلان نتائج توجيه التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يفوق 15 من 20 في مناظرة شهادة ختم التعليم الاساسي ''النوفيام''

Jeudi 15 Août 2019
وات - من المقرر ان تعلن وزارة التربية غدا الجمعة عن نتائج توجيه التلاميذ الذين تحصلوا على معدل يفوق 15 من 20 في مناظرة شهادة ختم التعليم الاساسي " النوفيام" الذين لم يقع توجيههم الى المعاهد النموذجية عن طريق المناظرة الأصلية، حسب ما صرح به مدير الاعلامية والإدارة الالكترونية بوزارة التربية اسكندر غنية لـ(وات) اليوم الخميس.
وأفاد غنية في هذا الصدد، بأن الإعلان عن النتائج سيكون انطلاقا من الساعة منتصف النهار ليوم الجمعة عن طريق الارساليات القصيرة التي سيتم ارسالها مباشرة الى التلاميذ المعنيين بالأمر دون القيام بعملية التسجيل عن بعد.
وذكر في هذا الإطار، ان وزارة التربية قد قررت تمكين هؤلاء التلاميذ لبالغ عددهم 956 تلميذا من فرصة الالتحاق بإحدى هذه المؤسسات النموذجية وذلك باتخاذها إجراءات استثنائية على غرار الترفيع في طاقة استيعاب بعض المعاهد النموذجية في حدود ما تسمح به الفضاءات والإمكانيات البشرية والمادية والفنية بهذه المؤسسات، وتوجيههم حسب الترتيب التفاضلي للمعدل في المناظرة، وحسب اختيارات التلميذ.
وأوضح المتحدث ان شروط الالتحاق بهذه المناظرة تضمنت المعدل الذي يفوق او يساوي 15 من 20، والتناظر الذي يتم على اساس المراكز الشاغرة حسب طاقة الاستيعاب المحينة، وحسب رغبات اختيارات التلميذ وهي في حدود ثلاث اختيارات.
وأضاف غنية ان الادارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية قد قامت بدراسة عملية تحسين طاقة الاستيعاب بالتشاور مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد تمكين التلاميذ المعنيين من تعزيز حظوظهم للحصول على مراكز حسب رغباتهم وخياراتهم، لاسيما وان الوزارة قد وفرت قرابة 1045 مركزا شاغرا يفوق عدد التلاميذ الذين سيتم توجيههم في هذه المرحلة، حسب قوله.
وأفاد غنية في هذا الصدد، بأن الإعلان عن النتائج سيكون انطلاقا من الساعة منتصف النهار ليوم الجمعة عن طريق الارساليات القصيرة التي سيتم ارسالها مباشرة الى التلاميذ المعنيين بالأمر دون القيام بعملية التسجيل عن بعد.
وذكر في هذا الإطار، ان وزارة التربية قد قررت تمكين هؤلاء التلاميذ لبالغ عددهم 956 تلميذا من فرصة الالتحاق بإحدى هذه المؤسسات النموذجية وذلك باتخاذها إجراءات استثنائية على غرار الترفيع في طاقة استيعاب بعض المعاهد النموذجية في حدود ما تسمح به الفضاءات والإمكانيات البشرية والمادية والفنية بهذه المؤسسات، وتوجيههم حسب الترتيب التفاضلي للمعدل في المناظرة، وحسب اختيارات التلميذ.
وأوضح المتحدث ان شروط الالتحاق بهذه المناظرة تضمنت المعدل الذي يفوق او يساوي 15 من 20، والتناظر الذي يتم على اساس المراكز الشاغرة حسب طاقة الاستيعاب المحينة، وحسب رغبات اختيارات التلميذ وهي في حدود ثلاث اختيارات.
وأضاف غنية ان الادارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية قد قامت بدراسة عملية تحسين طاقة الاستيعاب بالتشاور مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد تمكين التلاميذ المعنيين من تعزيز حظوظهم للحصول على مراكز حسب رغباتهم وخياراتهم، لاسيما وان الوزارة قد وفرت قرابة 1045 مركزا شاغرا يفوق عدد التلاميذ الذين سيتم توجيههم في هذه المرحلة، حسب قوله.
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Par:lechef (Tunisia )
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