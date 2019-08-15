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البنك المركزي يطلق خدمات الكترونية جديدة لفائدة التونسيين بالخارج

Jeudi 15 Août 2019

Jeudi 15 Août 2019
وات - أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن تخصيص خانة على موقعه الالكتروني موجّهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
وأكد البنك، في بلاغ له، امكانية الوصول الى خانة "التونسيين المقيمين بالخارج" عبر الرابط الالكتروني: https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/page.jsp?id=235

وتضمّ الخانة الجديدة قسما يجمع مختلف الأسئلة المتداولة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والايطالية والألمانية علاوة على جذاذة تحدد المزايا والحقوق، التي يتمتع بها المواطنون بالخارج والمتعلّقة بصرف العملة.

كما تشمل رابطا الكترونيا يحيل الى منصة الاستثمارات بالعملة الصعبة لغير المقيمين في تونس حيث يتم نشر الشهادات البنكية للاستثمار في شكل رقمي.
كما أطلق البنك المركزي عنوانا الكترونيا (tre@bct.gov.tn) لتعزيز التواصل مع المواطنين بالخارج ومدهم بأجوبة دقيقة عن تساؤلاتهم.
وأفادت مؤسسة الإصدار، في ما يتعلق بعمليات الصرف والتجارة الخارجية، أن الرقم الأخضر 80104342 والعنوان الالكتروني op.changes@bct.gov.tn لايزالا قيد الاستخدام.

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن إطلاق هذه الخدمات الالكترونية، خلال أشغال لقاء، خصص يوم 9 أوت 2019، للتونسيين المقيمين بالخارج واتخذ من "التونسيين بالخارج وتمويل الاقتصاد: المقاربات الجديدة في ظل شراكة مربحة للجميع" شعارا له.

وأشار محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بالمناسبة، أن البنك شرع في التفكير بخصوص التسهيلات والمزايا، التي يمكن منحها لهذه الفئة من التونسيين، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة للبنك.
ويتعلّق الأمر، خاصّة، بإضفاء المرونة على قانون الصرف ودعم المؤسسات الناشئة ورقمنة آليات الاستخلاص.

  
  
     
  
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