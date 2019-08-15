نابل: إقبال متوسط خلال الأسبوع الأول من التخفيضات الصيفية

Jeudi 15 Août 2019



وات

- سجلت الفضاءات التجارية بولاية نابل إقبالا اتسم بنسق متوسط في الأيام الأولى لموسم التخفيضات الصيفية، الذي انطلق يوم 7 أوت الجاري ليتواصل على امتداد 6 أسابيع.ورغم أهمية هذا الموعد، الذي يساهم في تنشيط الحركية الاقتصادية ويمثل فرصة للأسر لاقتناء ما يحتاجونه من ملابس وأحذية ووتجهيزات منزلية بأسعار تراعي مقدرتهم الشرائية، فإن الإقبال كان دون المأمول، حيث لم تشهد المحلات التجارية طوابيرا وازدحاما على غرار السنوات الفارطة، وذلك اعتبارا لتراجع المقدرة الشرائية واستنزاف ميزانية العائلة بعد عيد الإضحى، فضلا عن تعدد المناسبات الاستهلاكية خلال فصل الصيف، وفق ما بيّنه رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، حلمي بن سليمان.ولاحظ بن سليمان، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن النفقات القادمة والمتعلقة باقتراب موعد العودة المدرسية، حدت بدورها من إقبال المواطنين على المحلات التجارية، مشيرا الى صعوبة الوضع الاقتصادي للأسر خلال هذه الفترة من السنة.كما لفت الى تراجع انتظارات المستهلك من هذا الموعد لاسيما وانه فقد الثقة في أصحاب المحلات وفي التخفيضات المعروضة على ضوء مؤاخذاته تجاه بعض الممارسات والتجاوزات المرتكبة والمتعلقة بالخصوص بالتخفيضات الوهمية.وأشار في هذا الصدد، إلى ورود تشكيات من المواطنين تتعلق بغياب الشفافية عند اشهار الاسعار ومحافظة بعض السلع على نفس الأسعار المعلنة قبل انطلاق موسم التخفيضات.هذا وقد شهدت انطلاقة موسم التخفيضات الصيفية بولاية نابل خلال الاسبوع الاول، مشاركة 131 منخرطا بـ156 نقطة بيع موزعة على 122 نقطة لبيع الملابس الجاهزة و25 نقطة لبيع الاحذية و3 نقاط لبيع الاقمشة ونقطة لبيع الهدايا و4 نقاط بيع في قطاعات أخرى.وبخصوص الحصيلة الأولية لأعمال المراقبة الاقتصادية، فقد تمكنت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة إلى غاية اليوم الخميس، من تسجيل 3 مخالفات تتعلق بعدم الإيداع المسبق للتصاريح، وتواصل خلال فترة التخفيضات القيام بحملات مراقبة لضمان احترام تطبيق قواعد التخفيض الموسمي وخاصة في ما يتعلق بإشهار الأسعار ونسب التخفيض والإيداع المسبق للتصاريح.