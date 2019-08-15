وفد أمريكي بجندوبة للتباحث في دعم مشاريع بالجهة وتنمية مهارات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين

Jeudi 15 Août 2019



وات

- تناول اللّقاء الذي جمع، اليوم الخميس، والي جندوبة، علي المرموري بوفد أمريكي عن قسم المساعدات الخارجية بالسفارة الأمريكية بتونس، تشخيص واقع التنمية بالجهة، وآفاق التعاون الممكنة للاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة ودعم قدرات المستثمرين المحليين من فئة الشباب والنساء ودعم المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتضامني وتكوين الإطارات من مختلف القطاعات وتنمية مهاراتهم وحوكمة التصرف في الموارد البشرية والمالية والطبيعية الخاصة بالجهة.وأكد الوفد الأمريكي، استعداد بلادهم لدعم مجهودات الدولة بالجهة وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والارهاب والفقر والبطالة وتطوير البنية التحتية في المناطق التي تعاني صعوبات تنموية والمعزولة نسبيا، باعتبارها إحدى ضمانات التقدم وذلك من خلال دعم المشاريع السياحية والبيئة وربط علاقات هامة مع الجمعيات الفاعلة والراغبين لمساعدتهم في بعث مشاريع خاصة بالجهة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.من جهته وخلال تقديمه لعرض شامل يتعلق بطبيعة الإمكانات والمشاريع التي يستوجب الوضع بعثها بالجهة، اعتبر والي جندوبة، علي المرموري، أن حوكمة موارد الدولة بالجهة وإحكام التصرف فيها وتثمين المقدرات الفلاحية والايكولوجية، وكذلك الشأن بالنسبة للمواد الإنشائية باتت في قائمة أولويات الإدارة الجهوية، على اعتبار وأنها تمثل الأداة التي بها تتم محاربة الفساد والارهاب والبطالة والفقر وغيرها، وفق تعبيرها.