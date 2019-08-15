قبلي: جلسة عمل لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة

Jeudi 15 Août 2019
وات - خصصت جلسة العمل، التي انتظمت صباح اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر، بحضور مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة إنتاج التمور، لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي والوقوف على بعض الاشكاليات التي يواجهها الفلاحون، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، توفيق التومي، لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته، ان هذه الجلسة والتي حضرها كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلين عن المركز الفني للتمور ومعهد البحوث الفلاحية بدقاش من ولاية توزر، ركزت بالاساس على رسم استراتيجية موحدة للتدخل لمقاومة آفة "عنكبوتة الغبار"، المعروفة لدى الفلاحين بـ"بوفروة" او"السداية"، التي رصدت بمساحات هامة من الواحات، خاصة بواحات دوز الجنوبية جراء تباعد الدورة المائية.
وبيّن في هذا الصدد، انه قد تم الاتفاق على الشروع منذ يوم غد الجمعة، في توفير الأدوية المقاومة لهذه الظاهرة وآلات الرش بالمناطق المتضررة حتى يقع الحد منها والحد من انتشارها خاصة وأنه ييؤثر على نمو الثمرة ويقلل من جودتها.
كما اكد التومي، انه تم الاتفاق على إحداث لجنة جهوية مكونة من ممثلين عن مختلف الاطراف التي حضرت الجلسة، لمتابعة منظومة انتاج التمور وبرمجة التدخلات الضرورية للحد من بعض الامراض على غرار عنكبوتة الغبار ومرض تيبس سعف النخيل مع التوقي من بعض الآفات، كسوسة النخيل الحمراء، على ان تعقد هذه اللجنة جلسات دورية لمتابعة القطاع وتقديم الملاحظات لوزارة الفلاحة الى جانب التنسيق مع اللجنة الوطنية التي تتابع قطاع التمور.
وأوضح المصدر ذاته، ان هذه الجلسة والتي حضرها كل من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثلين عن المركز الفني للتمور ومعهد البحوث الفلاحية بدقاش من ولاية توزر، ركزت بالاساس على رسم استراتيجية موحدة للتدخل لمقاومة آفة "عنكبوتة الغبار"، المعروفة لدى الفلاحين بـ"بوفروة" او"السداية"، التي رصدت بمساحات هامة من الواحات، خاصة بواحات دوز الجنوبية جراء تباعد الدورة المائية.
وبيّن في هذا الصدد، انه قد تم الاتفاق على الشروع منذ يوم غد الجمعة، في توفير الأدوية المقاومة لهذه الظاهرة وآلات الرش بالمناطق المتضررة حتى يقع الحد منها والحد من انتشارها خاصة وأنه ييؤثر على نمو الثمرة ويقلل من جودتها.
كما اكد التومي، انه تم الاتفاق على إحداث لجنة جهوية مكونة من ممثلين عن مختلف الاطراف التي حضرت الجلسة، لمتابعة منظومة انتاج التمور وبرمجة التدخلات الضرورية للحد من بعض الامراض على غرار عنكبوتة الغبار ومرض تيبس سعف النخيل مع التوقي من بعض الآفات، كسوسة النخيل الحمراء، على ان تعقد هذه اللجنة جلسات دورية لمتابعة القطاع وتقديم الملاحظات لوزارة الفلاحة الى جانب التنسيق مع اللجنة الوطنية التي تتابع قطاع التمور.
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