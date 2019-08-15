عدد السياح الجزائريين الوافدين على تونس يرتفع بـ13% الى موفى جويلية 2019

Jeudi 15 Août 2019



وات

- ارتفع عدد السياح الجزائريين الوافدين على تونس، الى موفى جويلية 2019، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق ما أكده وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، الخميس.ونفى الطرابلسي، بمناسبة "الأيام الترويجية للمنتوجات التقليدية"، بمطار تونس قرطاج في اطار الاحتفال بعيد المرأة، ما يتم تداوله بخصوص تراجع عدد زوّار تونس من الجزائريين مشيرا إلى أن مكانة هذه السوق، التي ما فتئت تتطوّر تبقى هامّة بالنسبة لتونس.وأوضح الوزير أن عدد السياح الوافدين على تونس قد تجاوز، في موفى جويلية 2019، 5 ملايين سائح، معتبرا أن الموسم السياحي يشهد نسقا جيدا على غرار الموسم الفارط.وأشار، في السياق ذاته، الى أن نسبة الحجوزات في مختلف الوحدات الفندقية بجزيرة جربة، لشهر سبتمبر 2019، تقدّر ب80 بالمائة.وأكد الطرابلسي، فيما يتعلق "بالأيام الترويجية للمنتوجات التقليدية"، تواصل هذه الفعاليات، التي كان من المقرر اختتامها الأحد 18 أوت 2019، والتمتيد فيها الى موفى شهر أوت 2019 على أن تشمل جميع مطارات الجمهورية.وأبرز الطرابلسي أن هذه التظاهرة، الموجهة بالخصوص الى النساء، تهدف الى الترويج للمنتوجات الحرفية التونسية ومساعدة الحرفيين والحرفيات الشبان على إظهار منتجاتهم.