وزارة النقل تعمل على إعادة فتح أبواب مطار تونس قرطاج أمام عائلات المسافرين

Jeudi 15 Août 2019



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- أكد وزير النقل، هشام بن أحمد، الخميس، أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم إيجاد حلول لإعادة فتح أبواب مطار تونس قرطاج أمام عائلات المسافرين وتمكينهم من مرافقتهم الى داخل مبنى المطار.وأوضح بن أحمد، في تصريح صحفي على هامش "الأيام الترويجية للمنتوجات التقليدية" بمطار تونس قرطاج في إطار الاحتفال بعيد المرأة، قائلا "ندرس حاليا مع وزارة الداخلية كيفية وضع إجراءات جديدة تضمن عودة النشاط الطبيعي داخل مطار تونس قرطاج".يذكر أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية وقائية في مطار تونس قرطاج تمنع مرافقي المسافرين من الدخول إلى المطار، وذلك إثر التفجيرين الإرهابيين الذين جدّا يوم 27 جوان 2019 بالعاصمة.وأثار القرار تذمّر وغضب عائلات المسافرين نظرا لظروف الانتظار الصعبة، مما ألزم الوزارة على نصب خيام خارج المطار لفائدة عائلات ومرافقي المسافرين توقيا من حرارة الشمس.