وزارة النقل تعمل على إعادة فتح أبواب مطار تونس قرطاج أمام عائلات المسافرين

Jeudi 15 Août 2019
وات - أكد وزير النقل، هشام بن أحمد، الخميس، أنه سيتم في غضون الأسبوع القادم إيجاد حلول لإعادة فتح أبواب مطار تونس قرطاج أمام عائلات المسافرين وتمكينهم من مرافقتهم الى داخل مبنى المطار.
وأوضح بن أحمد، في تصريح صحفي على هامش "الأيام الترويجية للمنتوجات التقليدية" بمطار تونس قرطاج في إطار الاحتفال بعيد المرأة، قائلا "ندرس حاليا مع وزارة الداخلية كيفية وضع إجراءات جديدة تضمن عودة النشاط الطبيعي داخل مطار تونس قرطاج".
يذكر أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية وقائية في مطار تونس قرطاج تمنع مرافقي المسافرين من الدخول إلى المطار، وذلك إثر التفجيرين الإرهابيين الذين جدّا يوم 27 جوان 2019 بالعاصمة.
وأثار القرار تذمّر وغضب عائلات المسافرين نظرا لظروف الانتظار الصعبة، مما ألزم الوزارة على نصب خيام خارج المطار لفائدة عائلات ومرافقي المسافرين توقيا من حرارة الشمس.
وأوضح بن أحمد، في تصريح صحفي على هامش "الأيام الترويجية للمنتوجات التقليدية" بمطار تونس قرطاج في إطار الاحتفال بعيد المرأة، قائلا "ندرس حاليا مع وزارة الداخلية كيفية وضع إجراءات جديدة تضمن عودة النشاط الطبيعي داخل مطار تونس قرطاج".
يذكر أنه تم اتخاذ اجراءات أمنية وقائية في مطار تونس قرطاج تمنع مرافقي المسافرين من الدخول إلى المطار، وذلك إثر التفجيرين الإرهابيين الذين جدّا يوم 27 جوان 2019 بالعاصمة.
وأثار القرار تذمّر وغضب عائلات المسافرين نظرا لظروف الانتظار الصعبة، مما ألزم الوزارة على نصب خيام خارج المطار لفائدة عائلات ومرافقي المسافرين توقيا من حرارة الشمس.
En continu
- Hier 20:17 الرابطة الثانية تنطلق يوم 21 سبتمبر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:48
|19:13
|16:10
|12:31
|05:36
|04:00
|
29°
|28°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|28°-21
|33°-22
|35°-22
|36°-24
|37°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 020) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 905) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 949) كلات بعضها ..
( 66 726) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 353) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 624) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 024) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 523) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 764) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 057) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 870) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 080) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 028) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 361) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 145) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 926) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 701) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 917) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 42 251) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 235) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: توسيم ثلة من الكفاءات النسائية التونسية بوسام الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة