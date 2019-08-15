عادل البرينصي: هيئة الانتخابات ستنشر غدا قائمة أعضاء البرلمان المزكين

Jeudi 15 Août 2019
وات - أكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة ستنشر غدا الجمعة قائمة أعضاء البرلمان الذيم قاموا بتزكية مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، احتراما لحق النفاذ إلى المعلومة.
وقال البرينصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الهيئة راسلت مجلس نواب الشعب للتأكد من قائمة النواب المزكين وسيتم نشرها غدا.
وفي رده عن الانتقادات التي تلقتها الهيئة في ما يهم التزكيات الشعبية، أكد أن أعضاء الهيئة تثبتوا يدويا من كل التزكيات التي قدمها المترشحون ووقع الاستعانة بأعضاء الهيئات الفرعية الذين عملوا دون انقطاع، مبرزا أنه تمت الاستعانة بالتطبيقة على الهاتف الجوال والتي يمكن للمواطنين استخدامها لمعرفة ما إذا وقع إدراج أسمائهم في قائمة تزكيات أم لا.
أما بالنسبة لمبلغ الضمان المالي (10 آلاف دينار) الذي يتم إيداعه مع مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، بين عادل البرينصي أنه يمكن لصاحب المطلب المرفوض استرجاع مبلغ الضمان المالي نظرا إلى أن ملفه لم يقبل أصلا . وفسر قائلا إن القانون يتحدث عن المترشح الذي خاض السباق الانتخابي وليس الأشخاص الذين أودعوا مطالب ورفضت من قبل الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن 31 أوت 2019 هو آخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019).
وقال البرينصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الهيئة راسلت مجلس نواب الشعب للتأكد من قائمة النواب المزكين وسيتم نشرها غدا.
وفي رده عن الانتقادات التي تلقتها الهيئة في ما يهم التزكيات الشعبية، أكد أن أعضاء الهيئة تثبتوا يدويا من كل التزكيات التي قدمها المترشحون ووقع الاستعانة بأعضاء الهيئات الفرعية الذين عملوا دون انقطاع، مبرزا أنه تمت الاستعانة بالتطبيقة على الهاتف الجوال والتي يمكن للمواطنين استخدامها لمعرفة ما إذا وقع إدراج أسمائهم في قائمة تزكيات أم لا.
أما بالنسبة لمبلغ الضمان المالي (10 آلاف دينار) الذي يتم إيداعه مع مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، بين عادل البرينصي أنه يمكن لصاحب المطلب المرفوض استرجاع مبلغ الضمان المالي نظرا إلى أن ملفه لم يقبل أصلا . وفسر قائلا إن القانون يتحدث عن المترشح الذي خاض السباق الانتخابي وليس الأشخاص الذين أودعوا مطالب ورفضت من قبل الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن 31 أوت 2019 هو آخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019).
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Par:cartaginois2011 ( )
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