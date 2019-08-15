الهايكا : خطية مالية على قناة ''أم تونيزيا'' لمخالفتها قانون الانتخابات و الاستفتاء

Jeudi 15 Août 2019



وات

- أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)،اليوم الخميس، قرارا بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "أم تونيزيا" بسبب القيام بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.وأوضحت الهيئة أن القرار الذي اتخذه مجلس الهيئة في اجتماه يوم 5 اوت الجاري، يقضي بتخطية القناة هذه القناة التلفزية الخاصة في شخص ممثلها القانوني بما قدره ثلاثة آلاف دينار نظرا لما تضمنته حلقة برنامج "لحظة من فضلك" التي تمت إعادة بثها بتاريخ 13 جويلية الماضي من "دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي" للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية "باردو" والتي جرت يوم 14 من الشهر ذاته.ولاحظت الهيئة في نص قرارها ان ما قامت به القناة من إعادة بث لحصة تلفزية خلال يوم الصمت الانتخابي "يعّد مخالفة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".وجاء في القرار ايضا انه تم يوم 13 جويلية 2019 إعادة بثّ حلقة برنامج "لحظة من فضلك" ليوم 10 جويلية 2019 على تلك القناة الخاصة والتي تم في إطارها دعوة كل من رئيس القائمة المستقلة "شباب باردو" ورئيس قائمة حزب "بني وطني" وعضو قائمة حركة "تحيا تونس" ورئيسة قائمة "حركة النهضة" بصفتهم مترشحين ضمن القائمات النهائية التي تم القبول بها من قبل الهيئة العليا المستقلة ال?نتخابات لخوض ال?نتخابات البلدية الجزئية لبلدية باردو .وقد استعرض المترشحون الأربعة برامجهم الانتخابية إلى جانب سيرهم الذاتية.