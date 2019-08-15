المحكمة الإدارية: إيداع الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية يكون بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بمونبليزير

Jeudi 15 Août 2019
وات - أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ اليوم الخميس، أن إيداع الطعون المرفوعة أمام الدوائر الاستئنافية والمتعلقة بالمنازعات الانتخابية يكون بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية الكائن بمونبليزير قبالة وزارة النقل وذلك خلال التوقيت الإداري وأيام العمل الرسمية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس الأربعاء عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، والتي ضمت 26 مترشحا من أصل 97 ملفا تلقته الهيئة.
وبينت أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 يوما من تاريخ الإعلان عن القائمة الأولية الذي كان أمس الأربعاء 14 أوت 2019.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس الأربعاء عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، والتي ضمت 26 مترشحا من أصل 97 ملفا تلقته الهيئة.
وبينت أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 يوما من تاريخ الإعلان عن القائمة الأولية الذي كان أمس الأربعاء 14 أوت 2019.
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Par:cartaginois2011 ( )
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