سليانة: الانطلاق في تهيئة الأرض التي سيقام عليه معمل صناعة مكونات السيارات والشاحنات بمعتمدية بوعرادة

Jeudi 15 Août 2019



وات

- انطلقت، أمس الاربعاء، بمعتمديّة بوعرادة من ولاية سليانة، أشغال تهيئة الأرض التي سيقام عليها معمل صناعة مكونات السيارات والشاحنات والحافلات، والممول من قبل مستثمر تونسي بكلفة جملية تناهز الـ30 مليون دينارا، وذلك بعد استكمال الدراسات المتعلقة بالمشروع، حسب ما أكده اليوم الخميس، رئيس بلدية بوعرادة، منجي بن المتجول.وأكد ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المصنع سيكون أكبر استثمار في افريقيا، بطاقة تشغيلية هامة تضم اليد العاملة المختصة حيث ستشمل حوالي 120 مهندسا، مشيرا إلى أن أشغال البناء ستنطلق بداية من يوم الاثنين القادم على أن تمتد طيلة 7 أشهر.وأضاف المتجول، أن المساحة الجمليّة المخصصة لإنجاز المصنع، تقدر بـ3 فاصل 5 هكتار، منها 12 ألف مترا مربعا مساحة مبنية، مشددا على ما يمثله المشروع من أهمية كبرى لمعتمدية بوعرادة وللجهة ككل، نظرا لما سيخلقه من حركية اقتصادية وما سيوفره من فرص تشغيل لأبناء المنطقة.