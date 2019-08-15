نقابة الصيادلة تدعو لجلسة عامة خارقة للعادة بخصوص التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض

Jeudi 15 Août 2019



وات

- دعا المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيادلة الخاصة الهيئة الوطنية للاجتماع الخميس القادم، للتحضير لجلسة عامة خارقة للعادة في القريب العاجل لاتخاذ القرارات اللازمة للدفاع على حقوق الصيادلة، وذلك في بيان صادر عنه اليوم الخميس.وأكد المكتب الوطني للنقابة تمسكه بتفعيل الاتفاق الممضى في 14 فيفري وملحقاته، الذي قبل بمقتضاه بتجديد الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض مقابل حزمة من الإجراءات لصالح القطاع تهدف الى تخفيف العبء المالي الذي كان يتحمله جراء التأخير الكبير في خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق على أن يقع تفعيلها بصفة تدريجية وفي آجال محددة.و أعرب عن رفضه القطعي لسياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة وكذلك الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعاهما لإيفاء بتعهداتهما ، مطالبا وزارة الصحة بالقيام بدورها في دعم المطالب المهنية المشروعة للمهنة والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض بالقطاع حتى يقوم بدوره على أحسن وجه لصالح صحة المواطن.