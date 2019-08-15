توسيم ثلة من الكفاءات النسائية التونسية بوسام الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة

Jeudi 15 Août 2019



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- تولى رئيس الجمهورية بالنيابة محمد الناصر،اليوم الخميس، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة والذكرى الثالثة والستين، توسيم وتكريم ثلة من الكفاءات النسائية التونسية بالصنفين الثاني والثالث من وسام الجمهورية.- المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني وبالملفات الاجتماعية و الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: سعيدة قراش.- رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الايجار بالبشر : روضة العبيدي زعفران- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس : نائلة شعبان بن حمودة- رئيسة غرفة صاحبات الأعمال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : ليلى بلخيرية جابر- المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقات مع الإعلام : عائدة القليبي- رئيسة الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب : نورة الزناتي- المديرة العامة المستشارة درجة أولى بمجلس نواب الشعب : سعاد السنوسي- الصحفية بجريدة "الصباح" : آسيا العتروس بوقرة- عضوة الجامعة العامة للمتقاعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل : كلثوم سطارة بركا الله- الممثلة المسرحية : وجيهة الجندوبي- عن الخطوط الجوية التونسية : نادية بلحسن بلحارث دلال