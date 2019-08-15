بنزرت .. إخماد حريق جبل الناظور، ووضع مخطط ميداني للمراقبة والتبريد النهائي

Jeudi 15 Août 2019
وات - بعد حوالي 40 ساعة من التدخلات الميدانية المشتركة، تم صباح اليوم الخميس إخماد حريق جبل الناظورالواقع بين منطقتي رفراف براس الجبل وباجو بغار الملح (ولاية بنزرت) ، وفق ما أكده العميد خميس بن علي المدير الجهوي للحماية المدنية لمراسل (وات) بالجهة.
وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية من استراتيجية التدخل الميداني سترتكز كامل نهار اليوم على مواصلة المراقبة الأرضية والجوية وكذلك اليقظة بالتوازي مع الإنطلاق في تنفيذ مخطط التبريد النهائي لموقع الحريق قبل الاعلان عن السيطرة الكاملة على الموقع.
وشاركت في عملية إخماد الحريق، مختلف المصالح التابعة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت ونظيرتيها المحلية بكل من راس الجبل وغار الملح وبقية الهياكل والمصالح المعاضدة الجهوية القادمة من ولايات تونس الكبرى والمركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية وغيرهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية من استراتيجية التدخل الميداني سترتكز كامل نهار اليوم على مواصلة المراقبة الأرضية والجوية وكذلك اليقظة بالتوازي مع الإنطلاق في تنفيذ مخطط التبريد النهائي لموقع الحريق قبل الاعلان عن السيطرة الكاملة على الموقع.
وشاركت في عملية إخماد الحريق، مختلف المصالح التابعة للجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت ونظيرتيها المحلية بكل من راس الجبل وغار الملح وبقية الهياكل والمصالح المعاضدة الجهوية القادمة من ولايات تونس الكبرى والمركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية وغيرهم.
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Par:keyser3050 (France )
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