مدير عام الغابات: الحرائق أتت على 1850 هكتارا منذ مطلع العام الجاري والوضع مستقر على مستوى الغابات حاليا

Jeudi 15 Août 2019



وات

- كشف مدير الغابات سالم الطريقي، الخميس، ان عدد الحرائق في تونس بلغ الى حدود 9 اوت الجاري 190 حريقا أتت على زهاء 1850 هكتار في بلد يخسر ، في المعدل، سنويا 3 الاف هكتار من مساحاته الخضراء جراء الحرائق.وأضاف الطريقي في تصريح لـ(وات) ان عدد الحرائق تراجع خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بخطة وقائية وضعتها الادارة بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع وأنه لايوجد حرائق جديدة مستعرة في الوقت الحالي.ولاحظ ان المساحات التي طالتها الحرائق تراجعت من 17 ألف هكتار سنة 2017 الى زهاء 1000 هكتار سنة 2018 لكنها اتجهت الى الارتفاع العام الجاري بفعل عوامل طبيعية واخرى بشرية متعمدة وغير متعمدة.واشار الى ان بعض الحرائق تعود الى حالات اهمال بشرية على غرار رمي اعقاب السجائر او اشغال نيران للتخييم واخرى متعمدة تعود الى وجود رغبة في تحويل صبغة الاراضي الغابية لكن اغلبية الحرائق تعود الى عوامل طبيعية مثل نزول الصواعق الرعدية او الاشتعال الذاتي.وتغطي الغابات في تونس مساحة تمتد على اكثر من مليون هكتار لكن الرقم يدرك عتبة 5 ملايين باحتساب المساحات الخضراء والمسالك ويقطن زهاء 10 بالمائة من عدد السكان هذه الغابات .وشدد الطريقي على ان الغابات تونس قادرة على رفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام من 0,3 بالمائة حاليا الى مابين 10 و 13 بالمائة في صورة تثمين منتوجاتها واحكام التصرف فيها .ولفت الى الادارة العامة للغابات لاتزال تنتظر الحصول على خط أخضر مجاني يوضع على ذمة المواطنين للاستفسار او لتلقي المساعدة والمشورة حول القطاع الغابي مما يسمح بتقليص المخاطر التي تهدد هذا القطاع.يشار الى ان الغابة الشعراء لجبل الناظور الواقعة بين منطقتي رفراف بمعتمدية راس الجبل وباجو من معتمدية غار الملح شهدت خلال الايام الماضية اندلاع حريق أتى على حوالي 30 هكتارا وفق مصادر جهوية.